ULTIMA ORA! Rednic a renuntat la unul dintre cei mai vechi oameni de la Viitorul! Cum ar putea arata staff-ul 'Puriului'

Mircea Rednic l-a inlocuit la Viitorul pe spaniolul Ruben de la Barrera.

Fostul antrenor de la Poli Iasi a participat miercuri la primul antrenament al echipei, fara sa intervina insa.

Conform ProSport, Hagi i-a oferit lui Rednic libertate absoluta in ceea ce priveste alcatuirea staff-ului tehnic, iar acesta nu a pierdut foarte mult timp.

Sursa citata informeaza ca antrenorul de 58 de ani a luat decizia de a nu se mai baza pe antrenorul secund Catalin Anghel, unul dintre cei mai vechi oameni din clubul patronat de Gica Hagi.

Anghel a fost antrenorul echipei la primul sezon in Liga 1 si a condus mai multe grupe de juniori ale Academiei Hagi. In locul lui Anghel, secunzii lui Rednic vor fi Alex Popovici si Sorin Radoi.

De asemenea, conform aceleiasi surse, preparatorul fizic cu care va lucra Rednic va fi Andrei Antoce, cu care a colaborat si la Poli Iasi.

Mircea Rednic a declarat la prezentarea oficiala pentru site-ul clubului ca isi doreste sa castige toate punctele din ultimele patru meciuri ramase de disputat in acest an: "Timpul este foarte scurt si cel mai mult ma preocupa sa ii cunosc cat mai repede pe jucatori pentru a obtine maximum de puncte in aceste patru etape care au mai ramas din acest an".