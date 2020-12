Dezvaluiri inedite despre Mirel Radoi "La ora 19:00 avea meci cu Belarus, iar la 16:00 facea asta!" Ce a facut dupa ce a fost prezentat la echipa nationala

Selectionerul Romaniei a fost foarte criticat pentru faptul ca nu detine licenta PRO.

Fostul mare fotbalist al Craiovei si in prezent lector la scoala de antrenori de la FRF, Aurel Ticleanu, a vorbit despre calitatile de antrenor si de perseverenta si seriozitatea cu care Radoi, care face parte din grupa lui la scoala de antrenori, urmeaza aceste cursuri.

"Este in grupa mea si am o parere foarte, foarte buna. Nu sunt de acord cu cei care spun ca nu ar fi educat! Apoi, nu este deloc ingamfat. Noi in perioada asta facem ore online si, spre cinstea lui, participa. Meciul cu Belarus a fost la ora 19:00, iar el la ora 16:00 era prezent la curs! O dovada de respect fata de colegii lui.

El a fost numit antrenor, a fost conferinta de presa, dupa care a venit seara la un microseminar la un meci in nocturna. El ii respecta pe cei din jurul lui. Oricum, aceasta generatie de antrenori crede ca poate face orice, cum si noi visam sa schimbam lumea. Sunt tineri, cu o alta gandire. Mirel este un antrenor in care am mare incredere. Vrea sa joace ofensiv, dar n-a uitat principiile", a spus Ticleanu pentru Gazeta Sporturilor.

Intrebat daca nu cumva Radoi este prea tanar pentru a fi selectioner, Ticleanu a explicat ca de-a lungul istoriei au fost antrenori care au preluat echipe nationale la varste chiar mai mici decat Radoi si au reusit performante foarte bune.

"Si Platini, si Beckenbauer sau Mircea Lucescu au luat echipe cand erau mai tineri decat Radoi. Noi aveam in martie barajul cu Islanda, in vara era turneul final la Jocurile Olimpice, in toamna era debutul in Liga Natiunilor, dupa care veneau preliminariile pentru Mondialul din Qatar. Ne incurca barajul, voiam sa termine contractul Contra", a comentat fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima.