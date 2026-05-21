Prima reprezentativă se pregătește de prima reunire sub comanda noului selecționer, Gheorghe Hagi.
Fostul mare internațional român și-a definitivat componența staff-ului tehnic, medical și de suport împreună cu care va pregăti tricolorii, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.
Echipa lui Hagi
Iată cum arată echipa noului selecționer:
Antrenori secunzi:
Cătălin Anghel, Ionel Gane, Cristi Sava (Analiză Video)
Antrenor portari:
Ștefan Preda
Analiști video:
Vlad Lakatos, Andrei Butnărăș (Individual – Scouting)
Preparatori fizici:
Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare)
Medic:
Claudiu Stamatescu
Staff medical:
Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Vivian Negoiță, Constantin Crețu
Bucătar șef:
Andrei Voica
Nutriționist:
Cristi Mărgărit
Team Manager:
Cătălin Gheorghiu
Ofițer de presă:
Cătălin Popescu
Comunicare:
George Ștucan (social media), Adrian Glodeanu (foto & video)
Ofițer securitate:
Alexandru Nicilă
Kit Management:
Cornel Mateiași, Cătălin Clincea
Info: FRF
Lista convocărilor preliminare pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
În iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer al primei reprezentative:
Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA
Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor
Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri, 8 mai, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile din iunie.
IMPORTANT! Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.
Iată lista preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburi din străinătate:
PORTARI
Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8);
ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11),Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).