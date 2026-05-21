Prima reprezentativă se pregătește de prima reunire sub comanda noului selecționer, Gheorghe Hagi.

Fostul mare internațional român și-a definitivat componența staff-ului tehnic, medical și de suport împreună cu care va pregăti tricolorii, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Echipa lui Hagi

Iată cum arată echipa noului selecționer:

Antrenori secunzi:

Cătălin Anghel, Ionel Gane, Cristi Sava (Analiză Video)

Antrenor portari:

Ștefan Preda

Analiști video:

Vlad Lakatos, Andrei Butnărăș (Individual – Scouting)

Preparatori fizici:

Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare)

Medic:

Claudiu Stamatescu

Staff medical:

Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Vivian Negoiță, Constantin Crețu

Bucătar șef:

Andrei Voica

Nutriționist:

Cristi Mărgărit

Team Manager:

Cătălin Gheorghiu

Ofițer de presă:

Cătălin Popescu

Comunicare:

George Ștucan (social media), Adrian Glodeanu (foto & video)

Ofițer securitate:

Alexandru Nicilă

Kit Management:

Cornel Mateiași, Cătălin Clincea

Info: FRF

Lista convocărilor preliminare pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

În iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer al primei reprezentative:

Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri, 8 mai, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile din iunie.

IMPORTANT! Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.

Iată lista preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11),Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).