Federația Română de Fotbal a ajuns la o înțelegere cu Gică Hagi pentru postul de selecționer. Mutarea aduce modificări importante în stafful tehnic, iar noii antrenori secunzi vor avea parte de condiții financiare mult îmbunătățite. Potrivit iAMsport, Cătălin Anghel se alătură echipei naționale, urmând să primească un salariu lunar de 5.000 de euro. El îi va lua locul lui Florin Constantinovici, tehnician care a lucrat la lot pe durata mandatelor lui Mirel Rădoi, Edi Iordănescu și Mircea Lucescu.

Pentru a putea susține acest efort financiar, conducerea federației a cerut ca Ionel Gane și Constantinovici să nu lucreze simultan în noua formulă tehnică. În consecință, Gane a fost păstrat în schemă și va încasa 4.000 de euro pe lună.

Primele teste pentru noul selecționer

Aceste bugete salariale sunt considerabil mai mari față de cele oferite în perioada în care prima reprezentativă a fost condusă de Edi Iordănescu. La acea vreme, antrenorul secund Alexandru Radu era plătit cu 1.500 de euro lunar. O solicitare de majorare cu 500 de euro pentru colaboratorul său a fost refuzată de Răzvan Burleanu, detaliu care a cântărit în decizia lui Iordănescu de a pleca de la națională după Campionatul European din 2024.

Gică Hagi se întoarce la cârma echipei naționale la 25 de ani distanță de la primul său mandat, încheiat cu ratarea calificării la Cupa Mondială din 2002 în fața Sloveniei. El își va începe oficial activitatea în luna iunie, când tricolorii au stabilite două partide de verificare. România va juca pe 2 iunie împotriva Georgiei, la Tbilisi, și pe 6 iunie contra Țării Galilor, pe stadionul Ghencea.