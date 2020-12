Decizie de ultima ora la Craiova! Oltenii s-au convins si pun banii jos pentru transferul unui atacant: ce suma trebuie sa scoata din buzunar

Conducatorii Universitatii Craiova au fost nevoiti sa aduca de urgenta un atacant dupa accidentarea lui Koljic.

Ivan Mamut a fost adus sub forma de imprumut de la Inter Zepresic din liga a doua din Croatia in schimbul sumei de 50.000 de euro. Initial considerat a treia varianta pentru postul de atacant al oltenilor, dupa Tudorie si Ivan, varful croat i-a impresionat pe olteni prin determinarea aratata la fiecare meci.

Astfel, oficialii olteni sunt decisi sa activeze clauza de transfer definitiv in valoare de 150.000 de euro, potrivit ProSport.

Atacantul crescut de Hajduk Split are marele avantaj ca este destul de tanar la 23 de ani si este exact genul de fotbalist ca Elvir Koljic, accidentat grav in meciul cu Poli Iasi.

Desi a avut un inceput mai greu pe Ion Oblemenco, Mamut a avut evolutii apreciate in ultimele doua meciuri, reusind chiar o 'dubla' si o pasa decisiva in meciul de cupa castigat de echipa lui Papura cu scorul de 5-0 in fata celor de la Progresul Spartac.