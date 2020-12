Meci DEMENT in Istanbul BB - Leipzig! 7 GOLURI si un HAT-TRICK de SENZATIE: reusita FABULOASA a unui turc din lovitura libera

RB Leipzig a castigat cu 4-3 pe terenul celor de la Istanbul BB

Germanii au dominat prima repriza si se parea ca si-au adjudecat victoria dupa primele 45 de minute. Poulsen in minutul 26 si Mukiele in minutul 43 i-au adus echipei lui Nagelsmann un avantaj solid.

VIDEO Golul de 1-0 al lui Leipzig

VIDEO Golul de 2-0 al lui Leipzig

In prelungirile primei reprize insa, Irfan Kahveci si-a inceput recitalul cu un sut frumos din marginea careului de 16 m, in urma unui corner.

In repriza secunda, spaniolul Dani Olmo a refacut diferenta de doua goluri in favoarea nemtilor in minutul 66, dupa un assist al lui Angelino.

Kahveci a redus din nou din diferenta dupa o pasa a lui Demba Ba in minutul 72, pentru ca in minutul 85 sa isi desavarseasca opera cu o lovitura libera executata magistral, care l-a lasat fara replica pe portarul Gulacsi.

Aceste goluri ale mijlocasului turc nu au ajutat insa campioana Turciei sa obtina nici macar un punct din acest meci, intrucat in prelungirile partidei Alexander Sorloth a adus victoria lui Leipzig.

Dupa acest rezultat, Istanbul BB nu mai are nicio sansa de calificare in optimile Ligii Campionilor, avand doar 3 puncte, 6 mai putin decat Manchester United si RB Leipzig, cu o etapa ramasa de disputat.

Echipa lui Julian Nagelsmann are sanse foarte mari sa prinda primavara europeana in Champions League, avand un avans de 3 puncte fata de PSG, dar si un meci in plus.

In ultima etapa, Leipzig joaca pe teren propriu cu Manchester United, in vreme ce Paris Saint-Germain joaca de asemenea acasa cu Istanbul BB.