"Doar la ei poate sa ajunga! Vom lasa din pret!" Gigi Becali, ademenit sa cumpere un fundas pe care l-a dorit cu insistenta! Cum a profitat patronul FCSB de Black Friday

Gigi Becali negociaza in continuare pentru mai multi jucatori din Liga 1.

Valeriu Iftime a dezvaluit ca a purtat negocieri cu Gigi Becali pentru Denis Harut, insa patronul FCSB-ului nu a uitat nici de Andrei Chindris, fundas central de 21 de ani pe care l-a dorit insistent in primavara.

Gigi Becali nu a ajuns la un acord cu privire la suma de transfer si mutarea a picat atunci. Cu toate acestea, Valeriu Iftime spune ca Gigi Becali a facut o noua oferta, de Black Friday, pentru Chindris:

"Situatia lui Andrei Chindris nu este foarte clara. In acest moment nu exista nicio oferta concreta pentru el. Exista interes, verbal, din partea catorva cluburi, dar pana nu va exista ceva scris nu ne mai facem planuri.

Cei care il reprezinta ii cauta echipa, iar noi suntem dispusi sa il lasam sa plece. Mai mult ca sigur in iarna va parasi Botosaniul, avem deja pe cine sa punem in locul lui, ne-am pregatit. Trebuie sa fie vorba despre o oferta care sa ii convina in primul rand lui Andrei.

Recent, cand am discutat cu Gigi Becali despre Harut, mi-a facut o propunere si pentru Chindris. Dumnealui a glumit cu mine… A zis ca imi da un pret mai mic pe el, daca tot a avut COVID. Voia sa il ia la reducere sau de Black Friday, ca tot e la moda. Nu am ajuns la ceva concret, dar asteptam", a spus Valeriu Iftime, pentru ProSport.

Valeriu Iftime: "Chindris poate ajunge doar la FCSB din Romania"

Patronul Botosaniului crede ca singurul din Romania care este dispus sa plateasca pentru Andrei Chindris este Gigi Becali:

"In Romania, doar la FCSB poate sa ajunga, pentru ca doar Gigi Becali e capabil sa plateasca pentru el. Craiova si daca l-ar vrea nu cred ca ar da o suma importanta. Pe de alta parte, parerea mea e ca 80 la suta va pleca in strainatate. Nu vom mai tine atat de mult de pret, dar nici nu il vom da pe o suma de nimic", a mai spus Iftime.