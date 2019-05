Copos, inapoi la Rapid! Pancu a facut anuntul urias pentru giulesteni dupa promovarea in Liga a II-a. Ce transfer bomba pun rapidistii la cale

Rapid a obtinut promovarea in liga secunda si se va duela de la anul cu Ripensia, UTA, Mioveni, FC Arges si poate chiar Petrolul pentru revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Rapidul si-a castigat seria din liga a treia si a promovat ieri in liga secunda. Duminica, in Regie, giulestenii au batut-o cu 3-0 pe Unirea Slobozia. La final, Daniel Pancu a spus ca George Copos ar putea reveni la Rapid peste un an. Pana atunci, rapidistii il asteapta pe Ionita inapoi in Giulesti.

Pancu: Copos se va intoarce la Rapid in Liga 1

Daniel Pancu a vorbit dupa Rapid 3-0 Unirea Slobozia.

"De la meciul cu Chiscani, cand ne-am dus la 7 puncte, am fost sigur ca vom promova. Momentele de tensiune au fost in tur, cu Tunari, cu Slobozia, cu Progresul. Astazi aveam si siguranta unui joc solid, placut ochiului, joc pe care l-am practicat in ultima luna si jumatate. Am mentinut un nivel atat de ridicat, era imposibil pentru orice echipa din liga a treia sa ne faca fata.



Am reinviat spiritul Rapidului, oamenii sunt alaturi de Rapid, au nevoie de aceasta echipa. Ar fi pacat ca in cel mai scurt timp sa nu revenim in prima liga.

Eu am avut mare incredere in mine. Tin sa le multumesc conducatorilor, mi-au dat incredere, nu s-au bagat peste munca mea. Au spus de la inceput ca ei vor sa vada un joc placut ochiului.

Urmeaza o liga a doua mult mai dificila, pentru ca vor fi multe echipe care se vor bate pentru promovare. Rapidul ramane Rapid, ne propunem locul 1 si in liga a doua.



Eu ma gandesc deja la transferuri, nu e un secret ca il vreau pe Alex Ionita, de la CFR. E un fotbalist foarte valoros. Este un fotbalist foarte scump, dar eu am avut niste discutii cu un intermediar. Poate ar putea veni sub forma de imprumut, nu stiu. Eu voi cere conducerii sa faca un efort, in sensul sa incerce sa ii plateasca macar o parte din salariu.



Avem noroc cu acest stadion, e in cartier, e aproape de rapidisti, e un stadion fara pista.



Domnul Lucescu e un sprijin prin prezenta sa, ne da moral. Ii multumesc ca e alaturi de noi.



Am discutat si cu domnul Copos. Nea George tot spune ca o sa vina alaturi de noi. El este alaturi de noi moral, dar de la Liga I sunt sigur ca se va implica", a spus Daniel Pancu.

Clasamentul Seriei 2 din Liga a III-a



1. Rapid - 69 puncte

2. Afumati - 61

3. Unirea Slobozia - 56

4. Progresul Spartac - 54

5. Popesti Leordeni - 46

6. Tunari - 39

7. Inainte Modelu - 36

8. Faurei - 33

9. Axiopolis Cernavoda - 30

10. Agricola Borcea - 30

11. Medgidia - 29

12. Sportul Chiscani - 25

13. FCSB 2 - 24

14. Oltenita - 21 p

15. Delta Dobrogea - retrogradata

16. Bragadiru - retrasa

*au mai ramas doua etape de disputat in liga a treia