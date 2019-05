ULTIMA ORA | Gigi Becali este gata sa il transfere pe Ianis Hagi! Suma pe care este dispus sa o plateasca patronul FCSB!

Becali pregateste o vara agitata la FCSB.

FCSB a ratat pentru al patrulea an la rand titlul in Romania si incheie sezonul din nou pe locul secund, sub CFR Cluj. In acest context, Gigi Becali anunta ca in vara se vor face multe schimbari la formatia sa.

Printre jucatorii pe care vrea sa ii aduca in pauza competitionala, Becali a anuntat ca principala sa tinta este Ianis Hagi. Gigi Becali a spus, insa, ca nu este dispus sa ofere mai multe de trei milioane de euro pe fiul "regelui".

"In capul listei puteti sa il puneti pe Ianis Hagi. Eu mi-l doresc si cred ca cea mai buna varianta pentru el acum este FCSB. Nu pot sa dau mai mult de trei milioane de euro pe el.

In ceea ce priveste talentul, Florinel Coman este peste toti, insa Ianis Hagi este mult mai disciplinat. Ianis mai baga si o alunecare, recupereaza mingea, da pase geniale, dribleaza, poate sa loveasca mingea cu ambele picioare, sa marcheze goluri senzationale", a spus Gigi Becali la PRO X.

Patronul de la FCSB a anuntat ca lucrurile se vor schimba in ceea ce priveste transferul jucatorilor. Gigi Becali a spus ca acestia vor da probe si doar daca vor face fata presiunii, vor ramane la FCSB.

"O sa aduc jucatori pe banda rulanta si o sa ii pun si o sa ii dau afara. Cine vine la FCSB, sa stie ca este pericol. Singurul jucator cu care fac contract si ii pun clauza sa fie titular meci de meci va fi Ianis Hagi. In rest, cine vine la Steaua, sa stie ca intra la probe. Daca nu rezista la presiune, la revedere!", a adaugat Becali.

Teja, OUT de la FCSB!

Becali ii felicita pe campionii de la CFR. La anul vrea el sa se bucure pentru titlu. Becali renunta la Mihai Teja, pe care l-a angajat la inceputul anului. Patronul FCSB a inceput cautarile pentru banca echipei.

"Sa felicitam campionii. Merita campionatul, l-au luat pe merit. L-am si sunat pe Petrescu. Nu mi-a raspuns, probabil o sa ma sune. N-a fost nicio Pricina. E echipa mai puternica, a fost cea mai tare in play-off. Am cerut o statistica. Voluntari - Chiajna - Calatasi.. noi am facut 8 puncte. CFR a facut 14 puncte! Echipele mici trebuie sa fie batute. La noi, s-a intamplat ceva ce n-am vazut niciodata. Mi-era frica si daca jucam cu o echipa din liga a 3-a. Nu jucam nimic! Poate o sclipire Coman, ceva...

N-am vazut o echipa care sa-i aiba pe Momcilovic afara un an, Pintilii afara, Stan afara. O sa fac o investigatie, sa vad cine e vinovatul? Maseurul, doctorul, antrenorul, preparatorul fizic... cine e vinovat? N-am raspunsurile. De aseara pun intrebari, azi incep investigatiile. Sa vedem cine-mi da raspunsul corect. Pintilii intra, iese, intra, iese. Marko a stat un an, desi n-a avut os rupt. O sa cer pareri specialistilor. Meciul cu CFR va fi ultimul pentru Teja. Nu stiu cine-i ia locul. Cine va fi in locul lui, nu stiu... Nu fac nimic impotriva suporterilor. Dar, daca pun antrenor, vreau pace. Daca suporterii sunt de acord, il iau. Daca nu... nu!", a spus Becali la PRO X.