Transferul care i-a pierdut titlul FCSB-ului! Becali regreta: "Cu el luam campionatul si jucam si in Europa League! Sa stie ca are mereu usa deschisa la FCSB"

FCSB a pierdut titlul pentru al patrulea an la rand. Gigi Becali, patronul formatiei ros-albastre, spune ca "daca il aveam pe Budescu, poate luam titlul si jucam si in Europa League".

CFR Cluj s-a incoronat aseara campioana a Romaniei pentru al doilea an la rand si pentru a 5-a oara in istoria clubului. In ultima etapa, CFR si FCSB vor juca doar pentru onoare. Becali spune ca a pierdut titlul pentru ca l-a vandut pe Budescu. Cu el in echipa, FCSB ar fi obtinut si calificarea in grupele UEFA Europa League.

Becali: "Cu Budescu luam titlul! E oricand binevenit la FCSB"

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. El isi reproseaza ca l-a vandut pe Budescu si nu a adus un fotbalist la fel de bun. "Nu am avut coordonator", spune Becali.

"Budescu este oricand binevenit la noi, nu doar daca vine Sumudica. Daca era Budescu, poate eram calificati in UEFA Europa League, poate luam campionatul, ne-a lipsit un coordonator de joc", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.