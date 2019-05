Operatiunea "TRANSFERURI FARA NUMAR". Becali: "Aduc fotbalisti pe banda rulanta pana ii nimeresc". Singurul caruia ii pune clauza de titular

FCSB a ratat pentru al patrulea an la rand titlul Ligii I, iar Becali nu mai stie ce sa faca: "O sa aduc jucatori pe banda rulanta de acum", spune el.

FCSB a pierdut din nou titlul. CFR s-a incoronat aseara pentru a doua oara la rand campioana a Ligii I si pentru a 5-a oara in istoria clubului. Petrescu si ai sai au petrecut toata noaptea, in timp ce Becali a inceput sa se gandeasca la cum sa o detroneze pe CFR. El spune ca in primul rand va schimba antrenorul.



Operatiunea "Transferuri fara numar" la FCSB



Gigi Becali a confirmat ca meciul cu CFR Cluj va fi ultimul pentru Teja pe banca FCSB-ului. Din vara, el vrea sa faca schimbari majore si la nivelul lotului. Becali spune ca "va transfera jucatori pe banda rulanta pana ii va nimeri".

Patronul FCSB spune ca echipa sa e obligata sa obtina in acest sezon calificarea intr-o cupa europeana, pentru ca altfel risca sa isi distruga coeficientul.

"O sa aduc jucatori pe banda rulanta si o sa ii pun si o sa ii dau afara. Cine vine la FCSB, sa stie ca este pericol.

Daca nu ajungem in grupe, o sa fie greu ce fac eu. Nu o sa pot sa dau jucatori pe zeci de milioane. Niciodata FCSB sau Steaua nu s-a confruntat cu situatia de a nu bate retrogradatele. Sa te bata Chiajna, Voluntari si Chiajna, nu s-a intamplat niciodata asa ceva", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Becali: "Ianis, singurul cu clauza de titular"



Gigi Becali a mai spus ca singurul fotbalist care ar fi titular incontestabil si pe care nu l-ar scoate din echipa ar fi Ianis Hagi.

"Singurul jucator cu care fac contract si ii pun clauza sa fie titular meci de meci va fi Ianis Hagi. In rest, cine vine la Steaua, sa stie ca intra la probe. Daca nu rezista la presiune, la revedere!", a mai spus Becali la PRO X.