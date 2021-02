Ultimul transfer al lui Dinamo ar putea debuta chiar in derby-ul cu FCSB din Cupa: "Este pregatit si poate juca imediat"

Dinamo este foarte aproape sa faca al patrulea transfer al iernii.

Dupa Andrei Blejdea, Gevaro Nepomuceno si Steliano Filip, 'cainii' s-au inteles deja cu Chievo Verona pentru imprumutul lui Jonathan Morsay.

In varsta de 23 de ani, mijlocasul stanga suedez urmeaza sa ajunga in Romania pentru a semna contractul cu Dinamo si ar putea debuta pentru echipa lui Ionel Gane chiar in meciul din optimile de finala ale Cupei Romaniei impotriva rivalilor de la FCSB.

"Ne-am inteles intre cluburi si urmeaza sa ajunga la Bucuresti pentru a semna contractul cu Dinamo. Este pregatit si poate juca imediat, pe asta am contat", a spus managerul sportiv al lui Dinamo Mario Nicolae potrivit doardinamo.ro.