Asta-i campioana de anul trecut?! Real, CHIN cu ultima echipa din Spania! Benzema, ratare ULUITOARE cu toata poarta in fata. Ce s-a intamplat in Huesca 1-2 Real

Real a castigat cu 2-1 in deplasare cu Huesca in etapa cu numarul 22 din La Liga.

Huesca a deschis scorul in minutul 48 prin Javier Galan dupa o pasa a lui Shinji Okazaki. Zinedine Zidane a fost salvat de la un nou rezultat negativ de conationalul sau Raphael Varane.

Fundasul central francez a inscris in minutele 55 si 84 si pastreaza pe Real in lupta pentru titlu, chiar daca distanta pana la Atletico este de sapte puncte, iar echipa lui Simeone are si doua meciuri mai putin.

Huesca 1-1 Real Madrid - ALL GOALS ⚽????pic.twitter.com/77qemfxYbq — ???????????????? ???????????????????? (@Fastgoal2) February 6, 2021

La scorul de 1-1 Karim Benzema a oferit una dintre cele mai mari ratari ale acestui sezon. Atacantul francez nu a putut sa inscrie din 6 metri cu intreaga poarta in fata. Atacantul de 33 de ani a sutat puternic din voleu, insa portarul Huescai a avut o interventie foarte buna.