Raț și Marica s-au pus de acord înainte de FCSB - Dinamo: ”Ea are avantaj” / ”A demonstrat mai mult”

FCSB - Dinamo este diseară de la ora 20:30.

Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României. În turul campionatului, Dinamo s-a impus cu 4-3 pe Arena Națională, iar acum, tot pe cel mai mare stadion din țară, FCSB își poate lua revanșa, de data asta din postura de echipă gazdă.

Atât Răzvan Raț, cât și Ciprian Marica, au considerat că Dinamo are avantaj înaintea marelui derby din etapa #18, având în vedere că FCSB a început noua stagiune dezastruos, cu eșecuri surprinzătoare și cu o evoluție inconstantă a jucătorilor.

Cei doi foști internaționali români se așteaptă, în același timp, la un meci tare pe Arena Națională.

”Avem un Dinamo care pare că e mai în formă față de FCSB. FCSB e într-o cădere liberă. Atunci, în teorie, Dinamo e înaintea meciului avantajată. Mai departe, derby-ul e derby. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Răzvan Raț.

  • În clasament, Dinamo se află pe locul 3 cu 34 de puncte. În 18 etape, formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat nouă victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și două înfrângeri
  • De cealaltă parte, FCSB e pe locul 9 cu 24 de puncte. Echipa pregătită de Elias Charalambous a câștigat șase meciuri, a remizat în șase și tot șase a și pierdut în primele 18 runde

”Într-un derby e greu să spui că există o favorită. Echipa care își va dori mai mult. Ca echipă, Dinamo a demonstrat mai mult. FCSB are o calitate individuală mai mult. A demonstrat că poate crea ceva, că poate veni cu ceva individual cu care să facă diferența. Rămâne de văzut. Cert e că va fi un meci mare”, a spus și Ciprian Marica.

