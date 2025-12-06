Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României. În turul campionatului, Dinamo s-a impus cu 4-3 pe Arena Națională, iar acum, tot pe cel mai mare stadion din țară, FCSB își poate lua revanșa, de data asta din postura de echipă gazdă.



Raț și Marica s-au pus de acord înainte de FCSB - Dinamo: ”Ea are avantaj” / ”A demonstrat mai mult”



Atât Răzvan Raț, cât și Ciprian Marica, au considerat că Dinamo are avantaj înaintea marelui derby din etapa #18, având în vedere că FCSB a început noua stagiune dezastruos, cu eșecuri surprinzătoare și cu o evoluție inconstantă a jucătorilor.



Cei doi foști internaționali români se așteaptă, în același timp, la un meci tare pe Arena Națională.



”Avem un Dinamo care pare că e mai în formă față de FCSB. FCSB e într-o cădere liberă. Atunci, în teorie, Dinamo e înaintea meciului avantajată. Mai departe, derby-ul e derby. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Răzvan Raț.

În clasament, Dinamo se află pe locul 3 cu 34 de puncte. În 18 etape, formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat nouă victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și două înfrângeri



De cealaltă parte, FCSB e pe locul 9 cu 24 de puncte. Echipa pregătită de Elias Charalambous a câștigat șase meciuri, a remizat în șase și tot șase a și pierdut în primele 18 runde



”Într-un derby e greu să spui că există o favorită. Echipa care își va dori mai mult. Ca echipă, Dinamo a demonstrat mai mult. FCSB are o calitate individuală mai mult. A demonstrat că poate crea ceva, că poate veni cu ceva individual cu care să facă diferența. Rămâne de văzut. Cert e că va fi un meci mare”, a spus și Ciprian Marica.



