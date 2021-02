ULTIMA ORA! Hermannstadt s-a despartit de unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei! Anuntul oficial al clubului

Continua plecarile de la Hermannstadt dupa ce Anamaria Prodan a incetat colaborarea cu clubul sibian.

In vara, Hermannstadt a realizat o campanie de transferuri impresionanta, in special cu aportul impresarului FIFA. A fost numit antrenor spaniolul Ruben Albes si au fost adusi multi fotbalisti straini, iar clubul anunta ca are ambitii chiar la un loc de playoff.

Lucrurile nu au mers insa foarte bine la Sibiu si, dupa niste dispute cu ceilalti actionari ai clubului, Anamaria Prodan a decis sa se retraga din proiect.

De atunci, de la Sibiu au plecat mai multi fotbalisti, Ruben Albes a fost inlocuit cu Liviu Ciobotariu, iar echipa a ajuns pe locul 14 in Liga 1.

Ultimul plecat de la Hermannstadt este brazilianul Jo Santos. Clubul din Sibiu a anuntat prin intermediul paginii oficiale de Facebook ca a ajuns la un acord cu fotbalistul de 29 de ani in ceea ce priveste rezilierea amiabila a contractului.

Jo Santos a venit la Hermannstadt in iulie 2019 de la Ventspils in schimbul sumei de 50.000 de euro.

De-a lungul carierei brazilianul a jucat la mai multe echipe din tara natala si din Portugalia inainte de a ajunge in Republica Moldova unde a jucat pentru Zimbru Chisinau si Sheriff Tiraspol.

Cu Sheriff a castigat de trei ori titlul de campion al Republicii Moldova in 2016,2017 si 2018.