FA-BU-LOS! "Da sa vad ceasu', boss!" :)) Ronaldo, moment incredibil in meciul cu Roma! E faza care face inconjurul lumii. Ce a putut sa-i faca arbitrului

Ronaldo a avut un start exploziv de meci in fata Romei!

Dupa ce a deschis scorul in minutul 13, Cristiano putea sa faca dubla in minutul 23. Sutul sau, deviat de un adversar, a lovit insa transversala si a cazut in fata portii. Ronaldo s-a convins cu greu ca n-a fost gol. Superstarul lui Juve i-a cerut arbitrului Orsato sa-si verifice sistemul electronic de la ceas conectat la tehnologia goal line. Centralul l-a asigurat ca ar fi primit avertizare daca balonul ar fi depasit linia, dar Ronaldo a insistat sa vada si el ce apare pe ecranul ceasupui inteligent. Orsato s-a amuzat copios!