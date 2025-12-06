La ce se joacă, în Premier League, nici nu poți să iei ochii de pe ecran! Pentru că fiecare minut poate aduce o fază colosală, cum rar se vede inclusiv în campionatele de top din Europa.

Sâmbătă, confruntarea Manchester City – Sunderland a fost o încântare! Pe lângă faptul că meciul a oferit o ploaie de goluri, după cum Sport.ro a arătat aici, el a avut și foarte multe alte faze superbe. În capul listei? Pasa de gol, oferită de francezul Rayan Cherki (22 de ani) pentru reușita lui Phil Foden din minutul 66.

După ce a primit mingea în flancul drept, fostul star al celor de la Lyon l-a servit pe Foden cu o execuție fantastică, denumită Rabona, după cum se poate vedea aici. Iar Foden a valorificat perfect serviciul, punctând cu capul pentru 3-0.

Cherki, coșmarul FCSB-ului în Liga Europa

Revenind la Rayan Cherki, acesta ajuns, la Manchester City, în vară, în schimbul sumei de 36,5 milioane de euro.

În stagiunea precedentă, în care a strălucit la Lyon, decarul francez a făcut ce a vrut în dubla Lyon – FCSB din optimile Europa League. În cele două partide pierdute de campioana României, 1-3 acasă și 0-4 în deplasare, Cherki a oferit, în total, patru pase de gol!

În acest sezon, la City, Rayan Cherki are deja 3 goluri și 5 pase de gol, în 14 apariții, în toate competițiile.

