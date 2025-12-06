Pariul lui Chivu de la Inter: "E un băiat timid și e adesea criticat. Trebuie să-l ajutăm!"

Fără Denzel Dumfries, accidentat, Inter este nevoită să improvizeze din nou în flancul drept. Luis Henrique (23 de ani) este alesul lui Cristi Chivu pentru partida cu Como, iar românul și-a explicat decizia înaintea jocului.

Chivu cere sprijin pentru Luis Henrique înainte de Inter - Como



Chivu a cerut mai multă susținere pentru Henrique, un jucător cumpărat în vară de la Marseille pentru aproape 23 de milioane de euro, care a prins puține minute în acest sezon.



"Suntem forțați să jucăm cu Luis Henrique pentru a doua oară în ultimele trei zile pentru că Denzel Dumfries este absent. Am început acolo și cu Andy Diouf sau Carlos Augusto, dar Luis Henrique este cel mai potrivit pentru acest rol.



Trebuie să îi dăm încredere pentru că este adesea criticat, dar eu nu cred că s-a descurcat mai slab decât oricine altcineva în rolul respectiv. E un băiat timid și are nevoie să capete încredere. Încercăm să-l ajutăm cu toții și sperăm să ne răsplătească prin evoluțiile lui", a spus Cristi Chivu, citat de Football Italia.

