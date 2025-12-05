Vineri au avut loc tragerile la sorți pentru grupele de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Dacă România trece de Turcia și câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo în martie, atunci poate face parte din Grupa D de la CM alături de SUA, Australia și Paraguay.



Marius Lăcătuș a descris într-un singur cuvânt grupa din care România poate face parte la CM 2026: ”Putem spune la fel și acum”



Marius Lăcătuș, fost mare internațional român, consideră că România a prins o grupă accesibilă dacă va reuși să treacă de barajul pus la dispoziție prin ruta Nations League. Totuși, ”Fiara” a explicat că același lucru s-a spus și despre grupa din preliminariile CM 2026.



”E o grupă accesibilă, nu una de care să te sperii. Sigur, și în preliminarii spuneam că nu puteam să cădem într-o grupă mai ușoară nici dacă trăgeam noi la sorți.



Cred că același lucru se poate spune și acum. Sigur, nu putem compara Australia cu Cipru și Paraguay cu San Marino. Am fost un pic norocoși”, a spus Marius Lăcătuș, potrivit digisport.



Cum arată grupele de la CM 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

