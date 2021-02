BREAKING NEWS | Steaua, transfer spectaculos! Fotbalistul care a fost capitan la tineretul lui Real Madrid a jucat in meciul de azi! Anunt de ultima ora

Steaua continua campania de achizitii inaintea revenirii Ligii a 3-a!

In echipa de start a ros-albastrilor pentru amicalul cu Sporting Rosiori, terminat 4-3, Oprita l-a trimis si pe Nicusor Craiu! Mijlocasul de 21 de ani e liber de contract dupa despartirea de Ursus Varsovia, echipa din ligile inferioare poloneze. Craiu, crescut la Real Madrid, unde a fost si capitan pentru mai multe dintre grupele in care a jucat, era comparat cu Modric pentru viziunea si calitatea paselor. Accidentarile i-au oprint insa progresul, iar Craiu n-a ajuns niciodata la nivelul asteptat. Nicusor a petrecut 5 ani in Academia lui Real, intre 2010 si 2015, apoi a ajuns la Villarreal. In 2019 s-a antrenat cu FC Voluntari, iar anul trecut l-a gasit in ligile inferioare din Polonia.

Craiu a jucat cu numarul 20 la Steaua in testul cu Rosiori. Oprita vrea sa-l mai vada in cateva meciuri inainte sa ia o hotarare in ceea ce-l priveste.

Contra lui Sporting Rosiori, golurile au fost marcate de Chipirliu, Mihalache (doua) si Pacionel.