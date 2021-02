Mai vine o lovitura MAJORA la Viitorul?! Detalii de ultima ora din clubul lui Hagi: se negociaza inca o plecare importanta

Viitorul s-a despartit in aceasta iarna de Iancu, plecat la Groznii, si de golgeterul Luckassen, cedat in Turcia, la Kayserispor.

Matan ar putea fi urmatorul care pleca pe bani buni de la echipa lui Hagi. Fotbalistul de atac are doua propuneri foarte bune, iar decizia plecarii sale ar putea veni pana la finalul weekendului. Conform Fanatik, Matan e dorit in Statele Unite, dar si la CFR Cluj. Edi Iordanescu insista pentru realizarea mutarii, chiar si in conditiile in care il semneaza pe islandezul Runar Mar Sigurjonsson de la Astana. Pentru Matan, Hagi mai avea in toamna o propunere concreta de la Craiova, insa partile nu s-au inteles la suma de transfer.

Enigma momentului la Viitorul e legata de transferul lui Virgil Ghita. Fotbalistul din nationala U21 a disparut din lot dupa transferul ratat la Ferencvaros. Conform surselor www.sport.ro, Ghita e accidentat, iar clubul inca asteapta sa vada care e cea mai buna cale de tratament pentru fotbalistul cotat la peste un milion de euro.

Ghita nu era doar lider la Viitorul, ci si in nationala U21 a Romaniei, alaturi de care ar fi trebuit sa participe la Euro luna viitoare!

Viitorul a transferat 4 jucatori in aceasta iarna: pe letonul Sabala, pe Razvan Gradinaru, pe Artur Craciun si pe David Babunski.