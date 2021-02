BREAKING NEWS | BOMBA in Turcia! Sumudica, NEBUN de furie dupa gesturile pe care le-a vazut! "N-ai cum sa faci ce ne-a facut el! Eu as lua 6 luni suspendare! Sa vina federatia! Nu se poate asa ceva!"

Sumudica sustine ca a fost victima unui abuz in timpul meciului pierdut la Alanyaspor!

Antrenorul roman il acuza pe unul dintre asistentii echipei gazda de gesturi 'incalificabile, foarte urate, care n-ar trebui sa se intample' si cere interventia de urgenta a Federatiei.

"Ce pot sa mai zic? Am avut doua penalty-uri. Nu vreau sa vorbesc. Daca vorbesc, ma trimit in Romania. Imi dau galben mereu. A dat 4 minute de prelungire, apoi inca doua. De ce? De ce? Am luat goluri doar din faze fixe. Daca fac eu ce a facut asistentul de la Alanya dupa gol, imi dau 6 luni de suspendare. E u gest foarte urat. Nu poti sa faci asta intr-o tara musulmana.

Eu te respect, nu poti sa faci asa ceva, respect religia, respect regulile de aici. E o rusine ce a facut! Nu a fost antrenorul lor, a fost asistentul lui. A facut un gest care e urat, mai ales intr-o tara musulmana. Nu se poate. Vreau sa vad ce masuri ia federatia din Turcia! Antrenorul si-a cerut scuze in numele asistentului, dar nu se poate asa ceva!", a spus Sumudica pentru beinsport.

