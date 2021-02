Tragedie in fotbal! Jucatorul de prima liga s-a SINUCIS la 30 de ani. Anunt de ultima ora al anchetatorilor

Argentina este din nou in doliu la mai putin de trei luni de la disparitia legendarului Diego Armando Maradona.

TyC Sports anunta ca atacantul de 30 de ani al celor de la Godoy Cruz, Santiago 'Morro' Garcia, s-a sinucis.

Conform sursei citate, fotbalistul uruguayan care si-a inceput cariera in tara natala la Nacional urma in ultimele luni un tratament psihiatric. De asemenea, in urma cu putin timp fusese si depistat cu COVID-19.

De-a lungul carierei, Santiago Garcia a mai jucat in Brazilia la Atletico Paranaense, in Turcia la Kasimpasa si in Uruguay la River Plate inainte de a se transfera la Godoy Cruz in ianuarie 2016.