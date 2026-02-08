VIDEO EXCLUSIV Imnul SUA a răsunat pe Levi’s Stadium! Charlie Puth, interpretare de nota 10

Imnul SUA a răsunat pe Levi’s Stadium! Charlie Puth, interpretare de nota 10 Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Artistul american a oferit o interpretare elegantă a „The Star-Spangled Banner”, în deschiderea marii finale Seahawks - Patriots.

TAGS:
charlie puthsuper bowlNFL

Atmosferă specială la Santa Clara, înainte de startul Super Bowl LX. Charlie Puth a fost protagonistul unuia dintre cele mai așteptate momente ale serii. Starul pop a interpretat imnul Statelor Unite chiar înainte ca Seattle Seahawks și New England Patriots să intre pe teren. VEZI VIDEO

Publicitate

Prestația artistului s-a alăturat unui pregame show de top. Brandi Carlile a cântat „America the Beautiful”, Coco Jones a interpretat „Lift Every Voice and Sing”, iar Green Day a deschis seara cu un show energic. VEZI AICI.

  • Marea finală din NFL, găzduită de Levi’s Stadium din Santa Clara, este transmisă în România, în exclusivitate, pe VOYO.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
ARTICOLE PE SUBIECT
Pasă de gol pentru Alex Mățan în Grecia! Ce notă a primit
Pasă de gol pentru Alex Mățan în Grecia! Ce notă a primit
N-a părut blat, dar s-au aliniat toate planetele pentru FCSB. Caramavrov consemnează momentele cheie dinaintea și din timpul partidei de la Galați
N-a părut blat, dar s-au aliniat toate planetele pentru FCSB. Caramavrov consemnează momentele cheie dinaintea și din timpul partidei de la Galați
Donald Trump lipsește de la SuperBowl dintr-un motiv bizar! Mesajul transmis de președintele SUA
Donald Trump lipsește de la SuperBowl dintr-un motiv bizar! Mesajul transmis de președintele SUA
ULTIMELE STIRI
Super Bowl 2026 | Seattle Seahawks - New England Patriots, ACUM pe VOYO!
Super Bowl 2026 | Seattle Seahawks - New England Patriots, ACUM pe VOYO!
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile
Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Două staruri uriașe au introdus echipele pe teren la SuperBowl 2026
Două staruri uriașe au introdus echipele pe teren la SuperBowl 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român

Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

"Racheta" de la FCSB, vândută în străinătate. Suma încasată de campioana României

"Racheta" de la FCSB, vândută în străinătate. Suma încasată de campioana României



Recomandarile redactiei
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile
Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile
Super Bowl 2026 | Seattle Seahawks - New England Patriots, ACUM pe VOYO!
Super Bowl 2026 | Seattle Seahawks - New England Patriots, ACUM pe VOYO!
Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”
Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”
Alte subiecte de interes
I-a furat sau nu Vladimir Putin inelul de Super Bowl lui Robert Kraft? Cum s-a implicat administrația Bush
I-a furat sau nu Vladimir Putin inelul de Super Bowl lui Robert Kraft? Cum s-a implicat administrația Bush
Tragedie la sărbătoarea paradei pentru succesul de la Super Bowl, în Kansas City! O persoană a fost ucisă și mai multe rănite
Tragedie la sărbătoarea paradei pentru succesul de la Super Bowl, în Kansas City! O persoană a fost ucisă și mai multe rănite 
A decedat la 40 de ani și cu câteva sezoane în urmă stabilea recorduri! "Suntem complet distruși"
A decedat la 40 de ani și cu câteva sezoane în urmă stabilea recorduri! "Suntem complet distruși"
Patronul unui celebru club de fotbal, obligat de tribunal să facă test de paternitate!
Patronul unui celebru club de fotbal, obligat de tribunal să facă test de paternitate!
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni

stirileprotv Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!