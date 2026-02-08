Atmosferă specială la Santa Clara, înainte de startul Super Bowl LX. Charlie Puth a fost protagonistul unuia dintre cele mai așteptate momente ale serii. Starul pop a interpretat imnul Statelor Unite chiar înainte ca Seattle Seahawks și New England Patriots să intre pe teren. VEZI VIDEO
VIDEO EXCLUSIV Imnul SUA a răsunat pe Levi’s Stadium! Charlie Puth, interpretare de nota 10
Artistul american a oferit o interpretare elegantă a „The Star-Spangled Banner”, în deschiderea marii finale Seahawks - Patriots.
Prestația artistului s-a alăturat unui pregame show de top. Brandi Carlile a cântat „America the Beautiful”, Coco Jones a interpretat „Lift Every Voice and Sing”, iar Green Day a deschis seara cu un show energic. VEZI AICI.
- Marea finală din NFL, găzduită de Levi’s Stadium din Santa Clara, este transmisă în România, în exclusivitate, pe VOYO.
