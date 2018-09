Acuzata ca a TRISAT, Mihaela Buzarnescu ofera prima reactie. De ce s-a retras de la US Open

Mihaela Buzarnescu spune ca nu s-a retras de la US Open in ultima clipa pentru bani.

Buzarnescu spera sa revina pe teren chiar la US Open dupa accidentarea de la Rogers Cup, insa ea nu a reusit sa se recupereze complet si a ales sa se retraga din prima partida.

Jucatoarea care ar fi profitat de retragerea Mihaelei a acuzat-o pe romanca de faptul ca a ales sa procedeze asa pentru a incasa premiul oferit in primul tur. In cazul in care o jucatoare se retrage in ziua meciului, banii sunt impartiti intre cele doua jucatoare, 27.000 de dolari in cazul de fata.



"Am vazut aceste declaratii. Am fost contactata, Minella mi-a trimis un mesaj. Din pacate pentru ea, eu am respectat toate regulile ITF. Am discutat inclusiv cu presedintele ITF, care a facut aceste reguli. Am discutat si cu cei de la WTA, iar ei m-au incurajat sa raman inscrisa pana in ultima clipa la turneu. Pur si simplu am respectat toate regulile. Inclusiv medicii de la US Open mi-au spus ca pot juca daca vreau, ca sunt apta, am facut teste, doar ca in ziua meciului mi-a fost teama, nu am vrut sa risc”, a spus Buzarnescu, potrivit Antena 1.



Buzarnescu are programata revenirea pe teren pe 23 septembrie, la Wuhan, in China, acolo unde este inscrisa si Simona Halep.