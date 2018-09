Un club imens din Premier League l-a ratat pe Mbappe! Motivul refuzului este INCREDIBIL

Ce au in comun River Plate si Chelsea? Ambele formatii au ratat doi jucatori de mare calibru.

River Plate a ratat transferul marelui Leo Messi in timp ce englezii de la Chelsea l-au ratat pe Mbappe cand acesta avea doar 12 ani.

Francezul a participat in 2012 la un trial la Cobham si i-a impresionat pe cei de la Chelsea. Acestia au facut insa eroarea de a cere un al doilea trial, iar aici s-a produs ruptura.

Mama fotbalistului a considerat ca este o jignire si nu si-a lasat baiatul si la al doilea trial organizat de londonezi.

"Dupa o saptamana la Chelsea, am intrat in birou si i-am spus: Asculta, apreciem ceea ce am vazut, dar am vrea sa te invitam pentru un nou trial si vom vedea apoi", a spus Serge Daniel Boga, scouter al formatiei din Premier League.

Mama lui Mbappe nu a fost foarte incantata de cele auzite: "Asculta, baiatul meu nu se va intoarce aici. Daca il vor, trebuie sa-l ia acum sau in 5 ani il vor lua in schimbul a 50 de milioane de Euro", a spus mama fotbalistului.

Boga a spus ca Mbappe era foarte tehnic inca de la varsta respectiva, dar in Anglia cautau altceva. "Isi doreau jucatori care sa faca si faza defensiva si sa fie foarte muncitori. La vremea respectiva, Mbappe nu era prea muncitor".

Chelsea a fost primul club important care l-a chemat pe Mbappe la un trial, iar apoi au urmat Real Madrid si PSG. Tanarul fotbalist s-a pozat cu Drogba si Malouda in perioada petrecuta in Londra.

Restul este istorie. Mbappe a devenit campion mondial si evolueaza pentru PSG. Mama lui Mbappe a avut dreptate intr-o anumita masura. Fotbalistul francez a costat 180 de milioane de Euro, nu 50.