"NU am furat banii, i-am imprumutat!" Portarul acuzat de FURT de la nationala rupe tacerea. Cum motiveaza gestul sau

Tanarul portar Stefan Tarnoveanu poate plati scump pentru gestul sau.

Tarnoveanu, portar de la Poli Iasi, si-a cumparat ghete de pe internet cu cardul colegului sau de camera, Andrei Cristea. Mama lui Cristea l-a reclamat pe Tarnoveanu, care ar putea fi exclus din lotul nationalei U19 si dat afara de la echipa sa de club, Poli Iasi.

Tarnoveanu spune ca s-a impacat imediat cu Andrei Cristea, care si-a primit banii inapoi.

“Eram in cantonament si i-am luat datele de pe card. Se poate spune ca in prima parte a fost un furt, in ideea ca nu i-am zis cand le-am luat. Am vrut sa imi cumpar o pereche de ghete de fotbal, era o promotie. Nu sunt un baiat sarac, sa zic asa, dar nu aveam bani pe card. Am facut o prostie, stiu asta, dar apoi am incercat sa reglez situatia”, spune Stefan Tarnovanu.



“Mama lui Andrei i-a spus despre bani, iar eu am recunoscut si m-am inteles cu el sa ii returnez intreaga suma in zilele urmatoare. Nu e vorba de 5.000 de lei, alea sunt aberatii si minciuni! Am luat 950 de lei si baiatul a fost de acord sa ne impacam acolo, fara sa se ajunga mai departe. Doar ca mama lui s-a speriat probabil cand a vazut cardul si a discutat si cu antrenorii de la lot! De acolo s-a pornit un adevarat scandal, care acum a ajuns atat de departe!”, sustine Tarnovanu!

"Stiu ca am facut o greseala si ca acest episod imi poate distruge cariera. Cei care au vorbit fara sa stie adevarul nu s-au gandit nici o clipa la asta! Am si eu o familie! Ai mei au fost foarte suparati, va dati seama, pana nu au aflat exact toata treaba. Sper sa se termine totul cat mai repede”, a mai declarat Tarnovanu, potrivit Fanatik.

Flavius Stoican spune ca tanarul portar nu mai intra in vederile sale pana cand nu se clarifica situatia.



“Eu am intrebat la lot de el. Mi s-a spus doar ca au fost niste neintelegeri, o situatie delicata si ca il trimit acasa. Am discutat cu el, mi-a zis ca a avut o intelegere cu colegul lui, dar mama acestuia nu stia. Am incredere in el, dar pana nu sunt convins de ce spune, nu mai intra in vederile mele. Ar fi si mai grav sa ma si minta, sper sa fie cum zice el! Altfel ar fi mare pacat, fiindca e un portar bun”, a declarat Stoican despre situatia lui Stefan Tarnovanu.