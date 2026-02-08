VIDEO EXCLUSIV Două staruri uriașe au introdus echipele pe teren la SuperBowl 2026

Două staruri uriașe au introdus echipele pe teren la SuperBowl 2026 Fotbal extern
SuperBowl 2026 este cel mai important eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii,

SuperBowlSeattle SeahawksNew England Patriots
La ediția din acest an se vor duela New England Patriots și Seattle Seahawks, iar meciul poarte fi urmărit LIVE pe VOYO.

Chris Pratt și Jon Bon Jovi, maeștrii de ceremonii la SuperBowl

Pentru că SuperBowl nu este ca oricare alt meci, cele două echipe au fost introduse pe Levi Arena Bay de două vedete uriașe din lumea entertainmentului.

Seattle Seahawks a fost introdusă pe teren de celebrul actor Chris Pratt, celebru pentru rolul său din Guardians of the Galaxy, Avengers, dar și Jurassic World.

De cealaltă parte, New England Patriots a fost introdusă de legendarul Jon Bon Jovi, solistul trupei Bon Jovi.

