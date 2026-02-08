La ediția din acest an se vor duela New England Patriots și Seattle Seahawks, iar meciul poarte fi urmărit LIVE pe VOYO.
VIDEO EXCLUSIV Două staruri uriașe au introdus echipele pe teren la SuperBowl 2026
SuperBowl 2026 este cel mai important eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii,
Pentru că SuperBowl nu este ca oricare alt meci, cele două echipe au fost introduse pe Levi Arena Bay de două vedete uriașe din lumea entertainmentului.
Seattle Seahawks a fost introdusă pe teren de celebrul actor Chris Pratt, celebru pentru rolul său din Guardians of the Galaxy, Avengers, dar și Jurassic World.
De cealaltă parte, New England Patriots a fost introdusă de legendarul Jon Bon Jovi, solistul trupei Bon Jovi.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News