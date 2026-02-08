La ediția din acest an se vor duela New England Patriots și Seattle Seahawks, iar meciul poarte fi urmărit LIVE pe VOYO.

Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile

Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL

Pentru că SuperBowl nu este ca oricare alt meci, cele două echipe au fost introduse pe Levi Arena Bay de două vedete uriașe din lumea entertainmentului.

Seattle Seahawks a fost introdusă pe teren de celebrul actor Chris Pratt, celebru pentru rolul său din Guardians of the Galaxy, Avengers, dar și Jurassic World.

De cealaltă parte, New England Patriots a fost introdusă de legendarul Jon Bon Jovi, solistul trupei Bon Jovi.