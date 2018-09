Noul atacant al lui Dinamo are planuri mari: "Am venit sa ma bat la titlu, nu pentru locul 6!" Subotic vrea sa-i faca uitati pe Nemec si Gnohere: "Altfel nu eram aici!"

Dinamo a realizat doua noi transferuri.

Atacantul Danijel Subotic si fundasul Teddy Mezague au venit sub comanda lui Florin Bratu.

Subotic revine in Romania experienta din sezonul 2011-2012 cand a jucat pentru Craiova si ASA Targu-Mures. Atacantul in varsta de 29 de ani vine cu ganduri marete in "Stefan cel Mare": vrea titlul cu Dinamo.

"E unul dintre cele doua mari cluburi din Romania. Alaturi de Steaua, Dinamo e cel mai mare club din Romania. Cand am auzit ca ma vor, le-am zis sa-mi trimita biletul de avion ca vin, sunt pregatit. Abia astept sa joc. Eu cred ca sunt atacantul de care Dinamo are nevoie, altfel nu eram aici. Eu am venit aici sa ma bat pentru titlu, nu am venit aici sa ma bat sa intru intre primele sase. Cred ca putem. Fotbalul din Romania nu e slab deloc, e foarte tehnic", a declarat Danijel Subotic la conferinta de presa.