Stadionul "Municipal" din Târgu Jiu va purta numele campioanei olimpice la maraton, Constantina Diță (52 de ani).

Marea atletă care a impresionat sportul mondial este originară din comuna gorjeană Turburea și a început atletismul pe pista vechiului stadion municipal. Autoritățile locale au decis ca stadionul să poarte numele "Pușei", una dintre sportivele tricolore care face un excelent PR României pe toate meridianele lumii.

Pușa e stabilită în Boulder (Colorado), dar vine în România de mai multe ori pe an. Una dintre cele mai cunoscute curse din țară - Constantina Diță Bucharest International 10 K - adună an de an, în București, mii de participanți.

"19 decembrie 2022, o zi semnificativă plină de emoții cu multe lacrimi de bucurie, deoarece din această dată Stadionul Municipal din Tg-Jiu îmi poartă numele.

Mulțumesc din suflet domnului Primar Marcel Laurențiu Romanescu pentru inițiativă și finalizarea acestei propuneri și domnilor consilieri locali ai municipiului Târgu Jiu pentru votul acordat.

Mulțumesc Comitetului Olimpic și Sportiv Român prin prezența domnului Alexandru Epuran, Ministerului Tineretului și Sportului prin prezența domnului subsecretar de stat Radu Antohi pentru cuvintele frumoase și prezență.

Mulțumesc colegului și prietenului meu Ovidiu Niculescu pentru implicare și tuturor celor prezenți. Mă simt onorată și foarte bucuroasă că mi se recunoaște valoarea prin activitatea mea sportivă de excepție adusă în Municipiul Târgu Jiu și României.

Această numire a stadionului mă obligă în continuare să fiu implicată în sport, îmi doresc ca numele ”Constantina Diță” al Stadionului Municipal din Târgu Jiu să inspire cât mai multe generații să facă sport", a scris pe Instagram campioana olimpică la maraton din 2008, ediție care s-a desfășurat la Beijing.

VIDEO | Constantina Diță, la Poveștile Sport.ro

La Beijing, Constantina a avut un parcurs de poveste. A alergat alături de pluton în prima parte a cursei, s-a desprins apoi curajos fără ca nimeni să o urmarească, a accelerat ritmul până spre final și a reușit să treacă prima linia de sosire cu un avans de 22 de secunde față de următoarea clasată.

Pe lângă o serie de recorduri mondiale și nationale, în bogatul său palmares figurează doua titluri cucerite la Maratonul de la Chicago, din 2004 și Campionatul Mondial de semimaraton de la Edmonton (Canada), din 2005, o medalie de argint pe distanța de 20 km adjudecată la Campionatul Mondial de alergări pe șosea de la Debrecen (Ungaria), din 2006 si trei medalii de bronz obtinute in 2004, la CM de semimaraton de la New Delhi (India), in 2005, la maratonul din cadrul CM de la Heklsinki (Finlanda) si in 2007, la Maratonul de la Londra.