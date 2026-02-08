GALERIE FOTO Burger de 1,5 kg, la SuperBowl 2026! Cele mai bizare preparate de la cel mai important eveniment sportiv din America

Burger de 1,5 kg, la SuperBowl 2026! Cele mai bizare preparate de la cel mai important eveniment sportiv din America Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Seattle Seahawks și New England Patriots se vor duela în SuperBowl 2026, de la ora 1:00, LIVE pe VOYO.

TAGS:
SuperBowlsuperbowl 2026Seattle SeahawksNew England Patriots
Din articol

SuperBowl nu reprezintă doar cel mai important eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii, ci și o tradiție, un prilej de sărbătoare pentru americani.

Cele mai bizare feluri de mâncare de la SuperBowl 2026

  • Mancare superbowl 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De aceea, evenimentul reprezintă și o sursă uriașă de câștiguri pentru cei care asigură mâncarea și băutura pentru SuperBowl. Ediția din 2026 nu face notă discordantă. SuperBowl 2026 oferă o selecție generoasă de preparate bazate în mare parte în jurul fructelor de mare locale din zona Bay Area.

Pentru SuperBowl LX, Levy, restaurantul din incinta Levi’s Stadium, s-au pregătit cu 10.000 de hot-doguri, 680 de kilograme de crabi, 907 de kilograme de carne de vită, 4.000 de stridii și 8.000 de margarita.

Conform Fox News, cei de la Levy au lucrat timp de doi ani la meniul Super Bowl LX. Una dintre atracțiile principale o reprezintă LX Hammer Burger, un burger de 1,5 kilograme, care costă aproximativ 180 de dolari. Este drept, preparatul este conceput pentru a fi împărțit între patru persoane.

Un alt preparat interesat este Dungeness Crab Potachos, nachos cu crab și chipsuri din cartofi și cheddar, dar și Chinatown Dog, un hotdog special creat pentru SuperBowl, care va costa 20 de dolari.

Organizatorii pun la vânzare și deserturi care mai de care mai interesante. San Fran Sticky Roll este un rulou cu scorțișoară glazurat cu cremă de mascarpone și ciocolată albă, decorat cu zahăr filat.

Se estimează că 1,48 miliarde de aripi de pui se vor consuma în Statele Unite în timpul Super Bowl.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
ULTIMELE STIRI
Super Bowl 2026 | Seattle Seahawks - New England Patriots, ACUM pe VOYO!
Super Bowl 2026 | Seattle Seahawks - New England Patriots, ACUM pe VOYO!
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile
Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Imnul SUA a răsunat pe Levi’s Stadium! Charlie Puth, interpretare de nota 10
Imnul SUA a răsunat pe Levi’s Stadium! Charlie Puth, interpretare de nota 10
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român

Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

"Racheta" de la FCSB, vândută în străinătate. Suma încasată de campioana României

"Racheta" de la FCSB, vândută în străinătate. Suma încasată de campioana României



Recomandarile redactiei
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile
Kendall Jenner, apariție cu scântei la Super Bowl LX! Supermodelul a furat toate privirile
Super Bowl 2026 | Seattle Seahawks - New England Patriots, ACUM pe VOYO!
Super Bowl 2026 | Seattle Seahawks - New England Patriots, ACUM pe VOYO!
Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”
Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”
Alte subiecte de interes
Comediantul Kevin Hart s-a imbatat de fericire ca favoritii au castigat SuperBowl si a dat buzna IN DIRECT intr-o emisiune TV: VIDEO
Comediantul Kevin Hart s-a imbatat de fericire ca favoritii au castigat SuperBowl si a dat buzna IN DIRECT intr-o emisiune TV: VIDEO
Romanul care viseaza sa joace in Superbowl e antrenat de tatal sau la Bucuresti! De ce a renuntat la fotbal
Romanul care viseaza sa joace in Superbowl e antrenat de tatal sau la Bucuresti! De ce a renuntat la fotbal
Donald Trump lipsește de la SuperBowl dintr-un motiv bizar! Mesajul transmis de președintele SUA
Donald Trump lipsește de la SuperBowl dintr-un motiv bizar! Mesajul transmis de președintele SUA
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Avalanșă de staruri la Super Bowl 2026! Actori și cântăreți celebri au urmărit cel mai important meci din NFL
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Suma încasată de jucătorii echipei care câștigă Super Bowl 2026! Pierzătorii vor pleca și ei cu conturile pline
Val de demiteri în NFL, după terminarea sezonului regulat
Val de demiteri în NFL, după terminarea sezonului regulat
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni

stirileprotv Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!