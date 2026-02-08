SuperBowl nu reprezintă doar cel mai important eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii, ci și o tradiție, un prilej de sărbătoare pentru americani.

De aceea, evenimentul reprezintă și o sursă uriașă de câștiguri pentru cei care asigură mâncarea și băutura pentru SuperBowl. Ediția din 2026 nu face notă discordantă. SuperBowl 2026 oferă o selecție generoasă de preparate bazate în mare parte în jurul fructelor de mare locale din zona Bay Area.

Pentru SuperBowl LX, Levy, restaurantul din incinta Levi’s Stadium, s-au pregătit cu 10.000 de hot-doguri, 680 de kilograme de crabi, 907 de kilograme de carne de vită, 4.000 de stridii și 8.000 de margarita.

Conform Fox News, cei de la Levy au lucrat timp de doi ani la meniul Super Bowl LX. Una dintre atracțiile principale o reprezintă LX Hammer Burger, un burger de 1,5 kilograme, care costă aproximativ 180 de dolari. Este drept, preparatul este conceput pentru a fi împărțit între patru persoane.

Un alt preparat interesat este Dungeness Crab Potachos, nachos cu crab și chipsuri din cartofi și cheddar, dar și Chinatown Dog, un hotdog special creat pentru SuperBowl, care va costa 20 de dolari.

Organizatorii pun la vânzare și deserturi care mai de care mai interesante. San Fran Sticky Roll este un rulou cu scorțișoară glazurat cu cremă de mascarpone și ciocolată albă, decorat cu zahăr filat.

Se estimează că 1,48 miliarde de aripi de pui se vor consuma în Statele Unite în timpul Super Bowl.