OPINIE / Fi-ne-ar socialismul sanatos! Sportul romanesc s-a intors intr-un ’89 paralel

Sportul romanesc de dupa Revolutie, presupus democratic, capitalist si privatizat, a esuat lamentabil.

Autor: Gabriel Chirea

Tot mai multe cluburi devin "departamentale" si supuse vointei financiare a entitatilor statului. Desi ne plangem de imixtiunea factorului politic in alegerile din sport, nici nu ar avea cum sa fie altfel din moment ce banul public tine in viata aceasta activitate in Romania.

Numai in Liga 1 de fotbal exista numeroase cluburi ajutate financiar, sub diverse forme, de entitati ale statului (primarii, consilii judetene, ministere, regii de stat, societati pe actiuni in care statul este actionar majoritar etc.) - CSU Craiova, CSM Poli Iasi, FC Voluntari, ACS Poli Timisoara, Concordia Chiajna sau Gaz Metan Medias. Daca la Iasi, Voluntari, Timisoara sau Chiajna e clar ca doar banii virati de primariile oraselor respective tin in viata cluburile, la Craiova si la Medias se incearca o iluzie de independenta. Clubului oltean i s-a dat construit un stadion nou-nout cu bani de la buget, iar patronul din acte si-a conturat averea pe seama retrocedarilor de terenuri de catre Agentia Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, dintre care o parte sunt banuite ca s-ar fi facut in mod ilegal si au intrat in atentia DNA. La Medias, societatile Romgaz si Transgaz "sponsorizeaza" clubul de fotbal, desi Consiliul Director al gruparii a fost intotdeauna format in totalitate din reprezentantii acestor doua bogate companii nationale, cu finantarea carora clubul a putut functiona de-a lungul anilor.

In alte cazuri ajutorul nu e direct sau evident, dar exista. Dinamo plateste o chirie modica pentru stadionul din Stefan cel Mare, iar patronul, care este un apropiat al partidului aflat la guvernare, fratele sau fiind primar al Sectorului 3, a folosit procesul de insolventa pentru a scapa de datorii mari catre bugetul de stat. Patronul Astrei este judecat in Dosarul "Gaze ieftine pentru Niculae", pentru ca ar fi obtinut pentru combinatele sale chimice gaze naturale la preturi inferioare celor practicate in mod normal de Romgaz sau ca statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului (ADS), i-ar fi concesionat aproape 15.000 de hectare de teren agricol fertil la un pret avantajos. Patronul lui Juventus, care detine firma de salubritate Supercom, are in derulare mai multe contracte banoase cu statul in diverse orase ale tarii. Patronul FCSB-ului si-a pus bazele marii sale averi la finalul anilor ’90, dupa un schimb de terenuri cu MApN, care a prejudiciat statul roman, el fiind si condamnat definitiv de instanta suprema la trei ani de inchisoare cu executare in acest dosar.

CFR Cluj, unde tandemul Paszkany - Muresan (fostii patron si presedinte, dupa unii, si actualii) este anchetat de DIICOT pentru o frauda de 10 milioane de euro, a scapat de o datorie de 11 milioane de euro catre ANAF, dupa ce a intrat in insolventa. De altfel, Paszkany este "cetateanul de la Cluj" al carui memoriu il transmitea Traian Basescu sefei DNA, iar unele afaceri imobiliare derulate de acesta in trecut au ridicat semne de intrebare in privinta legalitatii lor.

In cazul lui Sepsi, desi primaria din Sf. Gheorghe nu a ramas indiferenta la nevoile financiare ale echipei, multi speculeaza ca ajutorul de stat vine mai ales din Ungaria. La FC Botosani, pe langa drepturile tv si banii din transferuri, bugetul este completat de Primaria Botosani, Consiliul Judetean Botosani si firma Elsaco, care detine clubul pe hartie si care a avut numeroase contracte cu orase din Romania pentru reabilitarea sistemelor urbane de transport si distributie a energiei termice sau reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, printre altele.

Chiar si Viitorul, care este folosit adesea ca un exemplu de independenta fata de banul public, a fost mutat in 2013 la Voluntari, pentru ca i se promisesera o sponsorizare consistenta si modernizarea stadionului pentru organizarea meciurilor de Liga 1. Echipa s-a intors la Ovidiu, dupa ce lucrarile au intarziat, iar primarul Pandele a decis sponsorizarea clubului local.

Iar renasterea "pasarilor Phoenix" CSA Steaua si Academia Rapid se face sub obladuirea si cu banii MApN si ai Primariei Sectorului 1.

Daca in fotbal se patreaza macar o bruma de independenta, pentru ca UEFA sau UE pot considera o astfel de finantare drept ajutor de stat, in alte sporturi din Romania lucrurile sunt clare: 99,99% din cluburile de handbal, baschet, volei, rugby, hochei etc. rezista numai cu ajutorul fondurilor publice. Doar CSM Bucuresti are aprobat pentru anul 2018 un buget de 71.110.000 de lei, din care 67.110.000 de lei (15.000.000 de euro) din banii municipalitatii Capitalei. In sportul romanesc a ajuns clar ca, daca un club isi pierde finantarea din bani publici, se desfiinteaza. Exemplele de finantare privata sau pe modelul "socios" devin din ce in ce mai rare.

Dar, spre deosebire de perioada comunista, cand sportul era prin natura regimului finantat si organizat exclusiv de stat, acum infrastructura sportiva este la pamant si nu da semne ca se va ameliora ceva, de multe ori exista suspiciunea ca o parte din buget este "sifonat" de catre cei care ii administreaza, iar fenomenul nu este menit sa incurajeze sportul de masa, ci mercenariatul. Asa ca, tovarasi, dupa ce am facut un cerc de trei decenii, ne-am intors de unde am plecat in 1989, doar ca mai dezorganizati si mai hotomani. Mergeti la stadion sau la sala ca circul il plateste statul!