Rapidistii fac scandal! Cat a umflat FCSB pretul biletelor inaintea meciului direct de maine

Rapid are meci de campionat cu FCSB 2.

Suporterii rapidisti sunt scandalizati de masura luata de FCSB 2 inaintea meciului direct din Liga a 3-a.

Conducerea clubului le-a pus rapidistilor la dispozitie doar 25 de bilete, adica 5% din capacitatea micutului stadion din Berceni, care are 500 de locuri.

Mai mult, FCSB a stabilit preturile biletelor la 50 de lei.

"FC Rapid Bucuresti se adreseaza Federatiei Romane de Fotbal avand convingerea ca forul conducator al fotbalului poate directiona Sportul Rege catre cei carora le este destinat inca de la aparitie: suporterii."

"Este strigator la cer ca pretul unui bilet la Liga a-III-a sa ajunga la 50 lei, in contextul in care tot in Romania, la o partida din competitiile europene tichetul de acces a fost de 10 lei. La fel de ciudata ne pare si repartizarea biletelor la meciurile pe care le disputam in deplasare, intr-un numar infim comparativ cu numarul de suporteri dornici sa fie prezenti", se arata in comunicatul rapidistilor.

Suporterii rapidisti au decis sa boicoteze partida, pentru ca se simt jigniti de masurile luate de conducerea FCSB.

Rapid este pe primul loc in Liga a 3-a, cu 7 puncte dupa trei meciuri.

FCSB 2 - Rapid se joaca vineri, de la ora 17:00, la Berceni.