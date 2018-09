A fost publicat topul echipelor din La Liga dupa salariile platite: Barcelona isi plateste regeste fotbalistii si e peste Real Madrid

Spaniolii au intocmit un top al cluburilor din La Liga dupa bugetul de salarii. Barcelona va plati cu 66 de milioane mai mult decat Real Madrid in acest sezon.

Cotidianul spaniol AS a intocmit un top al cluburilor din La Liga in functie de bugetele de salarii din acest sezon. Potrivit jurnalistilor iberici, Barca va plati in acest an 632,9 milioane euro pe salarii, in timp ce Realul are de platit 566,5 milioane!

Locul trei in acest top este ocupat de Atletico Madrid, care se afla, insa, la mare distanta. Atleti plateste salarii in valoare de 239 milioane euro!

Top 5 este completat de Valencia (164,6 milioane euro) si Sevilla (162,7 milioane euro).

Topul echipelor din La Liga dupa bugetele de salarii