Cei 7 jucatori care pleaca de la FCSB dupa ratarea titlului si cati bani ii da Becali lui Teja pentru despartire! Revolutie la FCSB in vara

FCSB a ratat titlul pentru al patrulea an la rand. CFR Cluj a castigat aseara al doilea trofeu consecutiv al Ligii I cu Dan Petrescu pe banca, iar acum se pregateste pentru preliminariile UEFA Champions League, pe care le va incepe inca din primul tur. CFR poate da peste adversari grei.

Inca un sezon ratat, inca o revolutie pusa la cale de Becali



Cu inca un sezon ratat in "palmares", FCSB se pregateste pentru noi schimbari in urmatoarea perioada. Editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor anunta ca pe langa Mihai Teja, antrenor care nu a reusit sa convinga, 7 jucatori vor pleca de la FCSB.

Potrivit sursei citate, Teja are o clauza in contract care ii permite lui Gigi Becali sa scape de el fara costuri prea mari.

De cealalta parte, intre cei 7 jucatori aflati pe picior de plecare se afla si doi adusi in iarna pentru a lua titlul.

Cati bani ii da Becali lui Teja pentru despartire



Mihai Teja are un salariu de 10.000 euro pe luna la FCSB si are contract pana la 30 iunie. In momentul instalarii, acesta a fost ademenit cu bonusuri consistente pnetru calificarile in cupele europene: 100.000 euro pentru Champions League si 50.000 euro pentru Europa League.

Potrivit contractului semnat, ratarea campionatului ii permite lui Becali sa ii rezilieze lui Teja contractul. Conditia este sa ii plateasca salariile la zi antrenorului.

Cei 7 jucatori care pleaca



De la FCSB vor pleca mai mult ca sigur Filipe Teixeira (38 de ani), fotbalist al carui contract expira si care s-ar putea chiar retrage. De asemenea, Adrian Stoian (28 de ani) si Florentin Matei (26 de ani) vor parasi clubul, dupa ce au primit foarte putine sanse.

Si Dragos Nedelcu (22 de ani) are sanse mari sa plece, insa in schimbul unei sume de bani. El a primit "hartie" de la Becali si se poate transfera oriunde in schimbul unei sume de bani.

Raul Rusescu (30 de ani), Alexandru Stan (30 de ani) si Mihai Roman (34 de ani) sunt si ei pe picior de plecare.