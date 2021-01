ULTIMA ORA! FCSB revine pe Arena Nationala pentru meciul cu Astra! Ce se va intampla cu echipa ros-albastra inaintea Campionatului European

FCSB se pregateste de primul meci din acest an, contra Astrei Giurgiu.

Meciul se va juca vineri, 15 ianuarie, de la ora 20:00 si, conform Digi Sport, va fi gazduit de Arena Nationala.

Echipa antrenata de Toni Petrea revine astfel pe cel mai mare stadion al tarii dupa ce la finalul anului trecut arena a fost inchisa din cauza unor probleme la acoperis.

Ros-albastrii au fost nevoiti sa joace ultimul meci din 2020 contra lui Sepsi la baza de pregatire a Federatiei Romane de Fotbal de la Mogosoaia.

In contextul in care noile stadioane care s-au construit in Bucuresti, respectiv Ghencea si Arcul de Triumf, nu au fost inca omologate si nu pot gazdui inca evenimente sportive, echipa lui Gigi Becali va juca pe Arena Nationala pana cand aceasta va fi preluata de UEFA in vederea organizarii Campionatului European, anunta sursa citata.

Astfel, incepand cu luna aprilie, ros-albastrii nu vor mai putea juca pe stadionul national si vor trebui sa gaseasca alte solutii pentru meciurile din playoff.

In contextul in care stadioanele din Ghencea si de la Arcul de Triumf nu vor putea fi folosite nici la acel moment, FCSB ar putea lua in calcul sa joace meciurile de pe teren propriu la Giurgiu sau Buzau.