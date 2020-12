BREAKING NEWS | OFICIAL: Szoboszlai, prezentat la noua echipa! Unde va juca STEAUA de 20 de ani a Ungariei

Dominik Szoboszlai este unul dintre cele mai urmariti tineri fotbalisti din lume. Internationalul maghiar a fost in atentia mai multor cluburi importante, printre care si Arsenal sau Leipzig.

Szoboszlai, cotata la 25 de milioane de euro pe Transfermarkt, a ales Bundesliga si va evolua pentru Leipzig.

Anuntul a fost facut oficial de clubul calificat in optimile Champions League prin intermediul unui comunicat.

Szoboszlai a semnat un contract valabil pana in vara lui 2025 si va purta tricoul cu numarul 17.

#RBLeipzig are delighted to announce the signing of Dominik #Szoboszlai! ????

The 20-year-old signs a contract until June 2025 and will wear the number 17 shirt ✍️ pic.twitter.com/tUakiN8zul