Fanii lui Ianis Hagi au lasat un DEZASTRU in urma lor! Cum arata strazile din Glasgow dupa ce suporterii lui Rangers au sarbatorit titlul 

Rangers a cucerit in weekend primul titlu dupa o pauza de 10 ani, iar fanii au petrecut pe strazile orasului Glasgow.

Mii de suporteri ai echipei lui Ianis Hagi au iesit pe strazi pentru a sarbatori cel de-al 55-lea titlu din istoria echipei preferate. In urma lor au ramas tone de gunoaie, iar oficialii din Scotia s-au aratat ingrijorati de faptul ca fanii au fost vazuti fara masca de protectie si fara a respecta distantarea sociala.

Premierul a reactionat dur pe Twitter, unde a postat un mesaj prin care le-a cerut oficialilor clubului sa ia masuri: "Impartasesc furia oamenilor in legatura cu ceea ce se intampla acum. Toata lumea a facut o multime de sacrificii in ultimul an, iar acum, sa vezi un grup de oameni care risca sa iti afecteze tot progresul, e frustrant si rusinos.

Este complet incorect pentru intreaga tara, iar politistii aveau oricum o misiune complicata. Va rog sa le cereti fanilor sa plece acasa, Rangers", a scris Nicola Sturgeon pe contul sau de Twitter.

La randul sau, politia locala din Glasgow a fost criticata pentru modul in care a actionat. 35 de suporteri au fost arestati sau amendati in urma petrecerilor de strada.

Titlul cucerit de Rangers in acest sezon este primul din cariera lui Ianis Hagi, care a reusit 6 goluri si 9 assist-uri in aceasta stagiune din Premiership.