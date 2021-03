Anunt de ULTIMA ORA despre noul format Champions League: "In cateva saptamani totul ar trebui sa fie rezolvat!" Cand ar urma sa inceapa noua competitie

UEFA Champions League se pregateste sa treaca prin schimbari fundamentale.

Noul format ar urma sa cuprinda 36 de echipe, 4 mai mult decat in prezent, si ar trebui sa demareze in 2024.

Presedintele Asociatiei Cluburilor Europene, Andrea Agnelii, care este totodata si presedintele lui Juventus, a transmis un mesaj catre cluburile care fac parte din organizatie.

El le-a spus ca, daca vor sustine reforma propusa de UEFA, noul format al UEFA Champions League ar putea deveni oficial in scurt timp.

"In cateva saptamani, totul ar trebui sa fie mai mult sau mai putin rezolvat", a spus Agnelli potrivit Mirror. El a adaugat ca principala provocare ce decurge din schimbarea formatului este atribuirea celor 4 locuri in plus.

Exista posibilitatea ca un loc sa ii fie dat locului 4 din Ligue 1, castigatoarei unui campionat de plan secund din Europa sau unor cluburi mari, cu o istorie bogata in cupele europene care traverseaza o perioada dificila in campionat.

Ultima varianta nu ar fi insa pe placul Asociatiei ligilor europene, care considera ca locurile din cupele europene ar trebui sa fie acordate doar in functie de locul ocupat de cluburi in campionatele nationale.

O dezicie finala in acest sens urmeaza a fi luata la Congresul UEFA care va avea loc pe 20 aprilie.