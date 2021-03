Intamplare INCREDIBILA intre Zlatan si Gattuso! "A fost ca si cum Mike Tyson s-ar bate cu Bruce Lee! l-am aruncat in cosul de gunoi!" Ce l-a 'fortat' suedezul sa faca

Zlatan Ibrahimovic este cunoscut in toata lumea pentru declaratiile pe care le face.

Suedezul a fost gazda Festivalului de la Sanremo si a dezvaluit cateva episoade din cariera de fotbalist. El a fost coleg la AC Milan cu Gennaro Gattuso si a vorbit despre intamplarea dintre cei doi. "A fost ca si cum Mike Tyson s-ar bate cu Bruce Lee", a fost descriere facuta de Zlatan.

Unul dintre baietii lui 'Ibra' este mare fan Gatusso, iar jucatorul lui AC Milan l-a contactat pe antrenorul lui Napoli pentru a-i transmite urari pustiului. Zlatan i-a spus fostului mijlocas italian ca daca va refuza, se va duce dupa el la Napoli si il va obliga.

"L-am sunat ieri pe Rino, voiam sa-i cer o favoare pentru ca e ziua baiatului meu si Rino e idolul lui. Il admira pentru curaj si pentru mentalitatea agresiva pe care o arata pe teren. I-am dat telefon lui Gattuso si i-am zis ca trebuie sa-i transmita un mesaj fiului meu. Daca nu faci asta, vin personal la Napoli si te fortez sa-i faci o urare in direct!

La un antrenament l-am bagat pe Rino cu capul in jos intr-un cos de gunoi. Gattuso este un tip dur, a fost ca si cum Mike Tyson s-ar bate cu Mohammad Ali si Bruce Lee. Dar nu a avut nicio sansa, l-am aruncat in cosul de gunoi", a spus Zlatan in direct.

Ajuns la varsta de 39 de ani, Zlatan are un nou sezon bun in Serie A si a marcat deja 14 goluri in campionatul intern.