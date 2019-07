ULTIMA ORA | Becali a gasit jucatorul care ii poate salva sezonul! Transfer de ultim moment anuntat la FCSB: ar putea semna in zilele urmatoare

FCSB a ramas descoperita dupa transferurile facute in aceasta vara.

Gigi Becali si-a cedat ambii fundasi de banda, iar acum echipa este dezechilibrata pe flancuri. Banda stanga a apararii are cel mai mult de suferit mai ales ca singurii fundasi stanga de meserie din lot sunt accidentati.

Astfel, Bogdan Andone este obligat sa improvizeze la fiecare meci pe acel post si ii cere cu disperare patronului un jucator in partea stanga. Gigi Becali a incercat sa-l aduca mai intai pe Florin Stefan, insa suma de un milion de euro ceruta de Sepsi a fost considerata mult prea mare. Finantatorul FCSB a batut apoi la usa lui Gica Hagi in incercarea de a-l aduce pe De Nooijer, insa fundasul Viitorului este de neclintit. A mai existat si varianta Pantiru de la Poli sau s-a vorbit despre transferuri "din afara" cum ar fi Cristi Ganea sau Alexandru Chipciu.

Niciuna dintre aceste variante nu s-a concretizat, iar FCSB intra in criza de timp. Potrivit Fanatik, Gigi Becali ar fi gasit in sfarsit un jucator pentru postul de fundas stanga, iar clubul cu care negociaza este de acord sa-l cedeze. Aristidis Soiledis, de la FC Botosani, este foarte aproape de o venire la FCSB, iar transferul s-ar putea oficializa in zilele urmatoare. Moldovenii nu se opun unei plecari a fundasului grec, iar Becali se grabeste sa-l aduca mai ales ca suma ceruta de Botosani este una modesta.

Becali: "Ne trebuie neaparat, neaparat, neaparat un fundas stanga!"

Gigi Becali s-a convins ca are nevoie urgenta de un fundas stanga dupa ce a urmarit meciul tur cu Alashkert. In partida din Armenia, Bogdan Andone l-a folosit pe Filip pe acest post, dar patronul nu a fost deloc multumit de evolutia acestuia.

"Mi-a placut de Ovidiu Popescu. Dar Filip...nu te ataca nimeni si tu dai mingea in corner? Trebuie neaparat, neaparat, neaparat sa aducem fundas stanga. Mai asteptam pentru ca eu credeam in Filip, dar am vazut azi ce poate. Nu e postul lui. O sa treaca la fundasi centrali. Eu nu mai iau jucatori doar asa de dragul de a aduce jucatori", a declarat Gigi Becali imediat dupa meciul de aseara.