ALASHKERT - FCSB 0-3 | Ce au vorbit stelistii la pauza dupa o prima repriza de cosmar! "Nu e jucata calificarea, trebuie sa fim concentrati!"

FCSB a invins categoric Alashkert in deplasarea din Armenia.

Dupa o prima repriza de cosmar, FCSB a reusit sa inscrie toate cele 3 goluri ale meciului. Tanase, Coman si Cristea au fost marcatorii.

Ionut Vina, proaspat venit la FCSB, a explicat ca el si colegii au regandit strategia la pauza, nemultumiti fiind de jocul din prima parte.

"A fost un antrenament bun pentru noi. In prima repriza nu ne-a iesit jocul asa cum am vrut. In repriza a doua ei au scazut ritmul si automat au aparut fazele noastre de poarta. La pauza am vorbit sa fim mai pragmatici, sa atacam spatiile in spatele lor, pentru ca stateau multi in fata careului.

Nu am avut emotii, ei au stat la cutie si au plecat pe contraatac, in afara de doua contraatacuri nu au avut nimic.

Nu e jucata calificarea, trebuie sa fim concentrati, mai avem un meci si trebuie sa-l tratam cu maxima seriozitate.

Nu conteaza urmatorul adversar, jucam cu orice adversar ne sta in cale.

Le multumesc colegilor ca m-au primit asa cum trebuie", a spus Vina dupa meci la PRO X.