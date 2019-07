"Poate a dat de vreo fetita care ii consuma ambitia!" Explicatia lui Mitica Dragomir pentru forma slaba a lui Dennis Man! Cum arata "bombita sexy" a perlei de la FCSB

Dennis Man (20 de ani) a jucat pentru Romania U21 la EURO, dar nu a avut prestatii la fel de bune precum colegii sai din ofensiva, Puscas, Coman si Ianis Hagi. Forma sa este in scadere si la FCSB.

FCSB a castigat cu 3-0 in Armenia, pe terenul lui Alashkert, si e cu mai mult de un pas in turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Chiar daca scorul a fost unul lejer, patronul Gigi Becali nu a fost chiar multumit. El l-a luat in vizor pe Dennis Man, despre care spune ca "poate vrea sa-si schimbe meseria".

Si Dumitru Dragomir, fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a remarcat forma mai slaba a lui Dennis Man. El a gasit si o explicatie. Fostul sef de la LPF crede ca Man s-a cam detasat de fotbal si isi traieste tineretea.

Dumitru Dragomir: "Man a dat de vreo fetita care ii consuma ambitia"

Dumitru Dragomir spune ca Man trebuie sa revina rapid cu picioarele pe pamant.



"Man a scazut in valoare in loc sa creasca. Asta este convingerea mea. Ma asteptam sa il vad cat mai sus. ori a dat de vreo ferita care ii mai consuma din ambitie. Oricum, e ceva in neregula cu el. Nici la EURO nu a stralucit. Eu sunt antrenor de o viata, asta e meseria mea, vad tot. Am facut scoala. Am scos o multime de fotbalisti", a spus Dragomir pentru Gazeta Sporturilor.

Dennis Man are o relatie cu o fosta Miss

Dennis Man a ajuns la FCSB in octombrie 2016 si are, in acest moment, o clauza de reziliere fixata de patronul echipei la 100 de milioane de euro. El are o relatie cu Alexandra Ionela Grigorita, fosta Miss Eda Beauty Arad in 2014. Frumoasa bruneta a reusit sa mentina relatia cu „perla” de 100 de milioane de euro a lui Becali, desi a ramas pentru o vreme sa locuiasca in Arad si iubitul sau a stat intr-un Bucuresti plin de tentatii feminine, cei doi petrecand doar vacantele impreuna. Tanara a terminat anul trecut Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunnn" din Arad si a obtinut media generala 8,05 la Bacalaureat, dar a picat la mustata admiterea, in vara, la Facultatea de Psihologie a unei universitati private din Bucuresti, fiind admisa ulterior la alta de Administrare a Afacerilor.