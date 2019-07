ALASHKERT - FCSB 0-3: Noi probleme pentru Bogdan Andone! Titularul care s-a intors cu piciorul bandajat din Armenia. FOTO

FCSB s-a impus cu 3-0 in deplasarea de la Alashkert din Europa League, insa jocul ros-albastrilor a dezamagit.

Bogdan Andone s-a plans de subtirimea lotului sau, iar acum are noi probleme de lot. Dragos Nedelcu, titular in linia de mijloc a FCSB, s-a intors din Armenia cu tot piciorul bandajat. Momentan nu sunt informatii despre situatia sa, insa FCSB are meci luni cu Botosani in Liga 1, iar joia viitoare urmeaza returul cu Alashkert de la Giurgiu.

Captura: Telekom



Bogdan Andone il asteapte pe De Nooijer!

FCSB nu are un fundas stanga in acest sezon, iar Bogdan Andone a cerut transferul olandezului Bradley De Nooijer, titular aseara pentru Viitorul in meciul nebun de la Gent, scor 3-6.

"De Nooijer este un jucator de valoare, exact pe stilul nostru, stie sistemul 4-3-3, un jucator care cu siguranta ne va ajuta. Eu sper sa vina maine! Avem nevoie de jucatori pe partea stanga, dar si pe dreapta", a spus Bogdan Andone la Pro X.