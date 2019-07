FCSB are sanse maxime sa fie cap de serie in play-off! Craiova poate da lovitura, Viitorul are o misiune imposibila! Ce forte stau in calea calificarii in grupele Europa League

Iata care este traseul echipelor romanesti catre grupele Europa League.

FCSB a castigat cu 3-0 partida din tur contra celor de la Alashkert si este cu un pas in turul 3 preliminar. Acolo, echipa lui Bogdan Andone o va intalni pe castigatoarea dintre Mlada Boleslav (Cehia) si Ordabasy (Kazahstan). In partida tur, scorul a fost 1-1 in Cehia. FCSB va pleca din postura de favorita indiferent de adversara.

Daca reuseste calificarea in play-off, FCSB va fi, aproape sigur, cap de serie. In acest moment, pentru FCSB cele mai tari posibile adversare ar fi Spartak Moscova, Torino sau AEK Atena. Primele 2 ar putea urca la randul lor in urna capilor de serie, daca vor avea loc surprize importante in turul 2, respectiv turul 3 din Europa League.

Universitea Craiova are un avantaj imens in drumul catre grupele Europa League! Oltenii au facut 0-0 cu Honved in partida tur si, daca obtin calificarea, ar intalni-o pe AEK Atena in turul 3 preliminar. Partidele cu AEK ar urma sa se joace pe 8 si 15 august, insa tragerea la sorti pentru play-off va avea loc pe 5 august! Astfel, Craiova va beneficia la tragerea la sorti de coeficientul celor de la AEK Atena si, daca ar reusi surpriza si ar elimina-o pe fosta campioana a Greciei, ar juca in play-off cu o echipa mai slab cotata decat aceasta!

In schimb, Viitorul nu ar beneficia de acest avantaj. Chiar daca reuseste surpriza si o va elimina pe Gent din turul 3 preliminar, Viitorul a beneficiat deja de avantajul coeficientului adversarei pentru tragerea la sorti din turul 3: acolo, adversara va fi castigatoarea duelului AEK Larnaca - Levski Sofia (3-0 in tur). Astfel, Viitorul ar intalni o adversara precum Eintracht Frankfurt, Wolverhampton sau Espanyol.

Iata cluburile deja calificate in faza grupelor din Europa League: 104.000 Sevilla (ESP) 101.000 Arsenal (ENG) 81.000 Roma (ITA) 78.000 Manchester United (ENG) 62.000 Beşiktaş (TUR) 50.000 Sporting CP (POR) 48.000 CSKA Moskva (RUS) 40.000 Wolfsburg (GER) 37.000 Lazio (ITA) 29.000 Mönchengladbach (GER) 23.000 Saint-Étienne (FRA) 20.713 Getafe (ESP) 17.500 Standard Liège (BEL) 11.699 Rennes (FRA) 7.780 Olexandriya (UKR) 6.250 Wolfsberg (AUT) 6.000 Lugano (SUI).