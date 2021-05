BREAKING NEWS | Primul jucator care s-a despartit de FCSB! Nu a asteptat finalul de sezon si a plecat de la echipa 

Aristidis Soiledis a plecat de la FCSB.

Fundasul lateral s-a despartit de FCSB si a plecat in Grecia, potrivit ProSport. Grecul nu s-a mai prezentat la antrenamente in ultima saptamana si a ajuns in tara sa natala.

Soiledis a strans 22 de partide in tricoul lui FCSB, de cand a fost adus acum doi ani. Gigi Becali a renuntat sa il mai foloseasca pe grec, iar acum pe postul de fundas stanga evolueaza Ionut Pantiru si Risto Radunovic.

Fostul fundas al lui Botosani are 13 selectii la nationala U21 a Greciei si a mai trecut pe la Olympiakos si AEK Atena de-a lungul carierei.

FCSB l-a adus in august 2019 pe Soiledis contra sumei de 75.000 de euro.

