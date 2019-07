Cea mai mare problema de la FCSB, identificata: "Ne vom reveni, dar e foarte greu!" Dezvaluiri din interior

FCSB se chinuie in acest inceput de sezon din cauza deplasarilor lungi.

FCSB a calatorit mii de kilometri in startul sezonului, din cauza tragerilor la sorti din Europa League, dar si pentru ca echipa nu are o casa stabila. FCSB se antreneaza la Berceni, insa National Arena este impracticabil din cauza concertelor Ed Sheeran si Metallica din aceasta vara.

In aceste conditii, echipa lui Bogdan Andone isi joaca meciurile de pe teren propriu din campionat la Pitesti, iar pe cele din Europa la Giurgiu. E o problema care ii afecteaza pe jucatori, sustine Helmuth Duckadam.

"Conditia fizica nu e o problema. Faptul ca avem atat de multe deplasari, ca jucam la Chisinau, dupa la Giurgiu, dupa la Pitesti, dupa ne intoarcem la Bucuresti... e foarte greu. Spui ca pana la Chisinau faci o ora, dar nu faci o ora. Faci vreo cinci ore, pentru ca pana pleci din Berceni la aeroport, pana ajungi, pana te cazezi... Deci aici e o mare problema. Aici e oboseala. E oboseala psihica, nu fizica.

Daca faci 10-11 ore pana in Armenia, nu e usor. Faptul ca mai avem vreo patru-cinci jucatori care asteptam sa se refaca e o alta problema. Eu cred ca ne vom reveni, dar va fi foarte greu. Acum jucam din nou la Pitesti, saptamana viitoare jucam la Giurgiu, dupa iar jucam nu mai stiu exact unde, si dupa probabil ca vom juca in Kazakhstan, unde va fi alt zbor de 5-6 ore. Trebuie intelesi si jucatorii", a spus Duckadam la ProSport.

MM Stoica il apara pe Dennis Man: adoarme pe masa de masaj din cauza oboselii!

MM Stoica i-a luat apararea lui Dennis Man, jucator care nu a avut vacanta de vara pentru ca a fost implicat in actiunile echipelor nationale.

"Dennis Man este singurul fotbalist dintre cei care au jucat in vara asta pentru echipa nationala si pentru selectionata U21 care a evoluat in meciuri oficiale in sezonul care a inceput", a scris MM pe Facebook.