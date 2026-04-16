VIDEO ”U” Cluj rămâne fără Jovo Lukic?! Atacantul, ofertat din toate părțile

Data publicarii:
Data actualizarii:

”U” Cluj poate rămâne fără golgheterul Jovo Lukic.

Jovo LukicU ClujSuperligaTransfer
Jovo Lukic a marcat 20 de goluri și a oferit trei assist-uri în 34 de partide jucate pentru ”U” Cluj în acest sezon.

Atacantul bosniac este golgheterul la zi din Superliga, cu 18 reușite, dintre care trie în cele patru partide din play-off.

”U” Cluj poate rămâne fără Jovo Lukic

Lukic a atras privirile echipelor din Turcia și Rusia, după prestațiile excelente din ultima perioadă, după cum informează Știrile PRO TV, la jurnalul din sport.

Lui ”U” Cluj îi va fi greu să îl țină pe atacantul bosniac și în sezonul, chiar dacă acesta și-a prelungit joi înțelegerea până în 2029 cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

Jovo Lukic și-a prelungit contractul: anunțul inedit al lui ”U” Cluj

Atacantul bosniac a semnat cu ”U” Cluj în vara anului 2025, după ce s-a despărțit de Universitatea Craiova. 

După un sezon incredibil în tricoul „șepcilor roșii”, Jovo Lukic a semnat prelungirea contractului până în 2029.

”U” Cluj a făcut anunțul oficial cu un titlul inedit și a oferit detalii legate de prelungirea cu atacantul de 27 de ani.

„'Studentul' Lukic rămâne și la masterat! "U" i-a prelungit până în 2029 contractul golgheterului la zi al Superligii.

Cel mai bun marcator al primei ligi la această oră, Jovo Lukic (27 de ani), a semnat prelungirea contractului scadent în vara anului viitor, astfel că atacantul bosniac va evolua la FC Universitatea Cluj până în 2029”, se arată în postarea de pe pagina oficială a clujenilor.

Fostul fotbalist al Universității Craiova este cotat la 1,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.

