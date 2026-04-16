Jovo Lukic a marcat 20 de goluri și a oferit trei assist-uri în 34 de partide jucate pentru ”U” Cluj în acest sezon.

Atacantul bosniac este golgheterul la zi din Superliga, cu 18 reușite, dintre care trie în cele patru partide din play-off.

”U” Cluj poate rămâne fără Jovo Lukic

Lukic a atras privirile echipelor din Turcia și Rusia, după prestațiile excelente din ultima perioadă, după cum informează Știrile PRO TV, la jurnalul din sport.

Lui ”U” Cluj îi va fi greu să îl țină pe atacantul bosniac și în sezonul, chiar dacă acesta și-a prelungit joi înțelegerea până în 2029 cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi.