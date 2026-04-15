U Cluj este liderul surpriză al Superligii după primele patru etape din play-off. Formația clujeană a obținut recent o victorie categorică, scor 4-0, împotriva celor de la Universitatea Craiova. Jovo Lukic (27 de ani) a marcat de două ori și a ajuns la 18 reușite în actualul sezon, fiind golgheterul campionatului.

Metamorfoza atacantului bosniac

Raul Rusescu, triplu campion al României, a vorbit despre eficiența ofensivă a fotbalistului legitimat la U Cluj. Fostul atacant a remarcat diferența uriașă de randament față de perioada petrecută de bosniac la Universitatea Craiova, unde reușise să marcheze de doar două ori în 31 de apariții.

„Uite ce înseamnă să transferi un jucător care crezi că ți se va potrivi foarte bine. Mă refer la Lukic, golgheterul campionatului. La Universitatea Craiova călca pe minge, a marcat doar două goluri. După, vine la U Cluj, e pus în valoare, i se dă încredere, ajunge singur cu portarul și dă «scăriță». Creșterea asta la nivel de încredere și ce poate face încrederea este incredibilă. Incredibil! Nu te gândeai niciodată că Lukic de la Craiova o să ajungă, într-un play-off, să dea o «scăriță» de genul ăla. Incredibil! Când a venit la Universitatea Craiova, Lukic a fost un transfer greșit, pentru că nu era un fotbalist care să poată juca ce-și dorea echipa atunci”, a spus Raul Rusescu, potrivit GSP.

Raul Rusescu este de părere că cluburile ar trebui să aibă mai multă răbdare cu sportivii aflați într-o scădere de formă.

„În fotbalul românesc, ar trebui să ne abținem să punem etichete atât de ușor. Ar trebui să avem o reținere în a judeca atât de ușor, încă de la primele lucruri greșite ale unui om. Să acceptăm că e posibil să ai o perioadă proastă. Să acceptăm că e posibil ca un jucător să ajungă și golgheterul campionatului după o perioadă mai slabă”, a mai zis Rusescu.

În prezent, cota de piață a vârfului de la U Cluj este de 1,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.