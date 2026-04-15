Ajuns în Ardeal gratis, după o perioadă la Universitatea Craiova în care marcase doar două goluri în tot campionatul, Jovo Lukic (27 de ani) și-a relansat cariera. În actuala stagiune, atacantul a înscris 20 de goluri și a livrat 3 pase decisive în 34 de partide disputate.

Parcursul care îl poate duce în America

Randamentul său ofensiv l-a mulțumit pe deplin pe Cristiano Bergodi. Tehnicianul italian are încredere în forma jucătorului său și i-a setat o țintă clară pentru etapele rămase, anticipând o eventuală prezență a acestuia la turneul final.

„Eu am spus că, dacă mai dă 6-7 goluri până la finalul play-off-ului, se duce și joacă și la Cupa Mondială în America”, a transmis Cristiano Bergodi.

Până în prezent, fotbalistul are o singură selecție în echipa națională a Bosniei. El a evoluat 84 de minute într-o partidă amicală disputată pe 19 decembrie 2021, chiar împotriva Statelor Unite ale Americii, meci pierdut cu scorul de 0-1.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a atacantului se ridică în acest moment la 1,5 milioane de euro.